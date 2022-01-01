ООО «Авиакомпания «Победа», Группа «Аэрофлот» - Правила провоза ручной клади на рейсах авиакомпании Победа: размеры и вес, бесплатная ручная кладь Skip to main content
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Ручная кладь

Размеры ручной клади не должны превышать 36x30x27 см (общий размер всех предметов)

Ручная кладь по количеству и весу вещей не ограничивается, но должна свободно помещаться в калибратор с плотно закрытой крышкой без применения давления*

Сверх нормы и без дополнительной платы:

  • ноутбук или планшет в мягком чехле
  • зонт-трость (но не пляжный зонт!)
  • букет цветов

Габариты ручной клади проверяют:

  • во время регистрации
  • у выхода на посадку
  • при входе в самолёт

 

Приобретённые в аэропорту еда и товары должны свободно помещаться в калибратор вместе с остальной ручной кладью!

Дети:

  • на детей до 2 лет, которые путешествуют без отдельного места, нормы ручной клади не распространяются. Если младенец летит на отдельном месте, для него действуют стандартные правила
  • дети старше 2 лет путешествуют по стандартным правилам и могут провозить ручную кладь, соответствующую установленным габаритам 36х30х27 см

Перевозка жидкости и жидких лекарств в ручной клади:

  • объём одной упаковки для жидкостей - максимум 100 мл. Если ёмкость упаковки больше 100 мл, взять её в салон не разрешат, даже если она не заполнена
  • все упаковки с жидкостями необходимо упаковать в прозрачный пластиковый пакет
  • совокупный объём жидкостей должен быть не более 1 литра

Что нельзя провозить в ручной клади:

  • штопоры
  • иглы для подкожных инъекций (если не будет предоставлено медицинское обоснование)
  • вязальные спицы
  • ножницы
  • складные (без фиксатора) дорожные, перочинные ножи
  • ртутные градусники

Если вам требуются инъекции во время полёта, разрешается взять с собой шприцы в салон самолёта, но только при предъявлении медицинской справки.

Подробно о правилах перевозки жидкостей и других опасных предметов – в Приложении 3.

*Альтернативно можно воспользоваться правилами провоза ручной клади, установленными на основе Федеральных авиационных правил.