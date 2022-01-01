Размеры ручной клади не должны превышать 36x30x27 см (общий размер всех предметов)
Ручная кладь по количеству и весу вещей не ограничивается, но должна свободно помещаться в калибратор с плотно закрытой крышкой без применения давления*
Приобретённые в аэропорту еда и товары должны свободно помещаться в калибратор вместе с остальной ручной кладью!
Если вам требуются инъекции во время полёта, разрешается взять с собой шприцы в салон самолёта, но только при предъявлении медицинской справки.
Подробно о правилах перевозки жидкостей и других опасных предметов – в Приложении 3.
*Альтернативно можно воспользоваться правилами провоза ручной клади, установленными на основе Федеральных авиационных правил.