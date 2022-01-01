Ручная кладь

Что нельзя провозить в ручной клади:

штопоры

иглы для подкожных инъекций (если не будет предоставлено медицинское обоснование)

вязальные спицы

ножницы

складные (без фиксатора) дорожные, перочинные ножи

ртутные градусники





Если вам требуются инъекции во время полёта, разрешается взять с собой шприцы в салон самолёта, но только при предъявлении медицинской справки.

Подробно о правилах перевозки жидкостей и других опасных предметов – в Приложении 3.

*Альтернативно можно воспользоваться правилами провоза ручной клади, установленными на основе Федеральных авиационных правил.